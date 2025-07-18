Суд передав АРМА $35 млн з люксембурзьких рахунків колишнього регіонала Макеєнка

Суд заарештував і передав в АРМА гроші та цінні папери екснардепа, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків

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Суд передав в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад $35 млн, які належать колишньому народному депутату Володимиру Макеєнку. Про це повідомили в п'ятницю Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Гроші та цінні папери на загальну суму понад $35 мільйонів (еквівалент майже 1,5 мільярда гривень) зберігалися на рахунках у люксембурзькому банку та були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург у межах кримінального провадження.

Власниками арештованих активів є як сам Макеєнко, так і низка підконтрольних йому офшорних компаній.

За версією слідства, бувши резидентом України, Макеєнко роками вів прихований бізнес за кордоном. Він контролював низку офшорних компаній, зареєстрованих у Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах, які щороку приносили йому значні доходи.

Водночас обов'язкові податки до державного бюджету України колишній парламентар не сплачував.

Правоохоронні органи не називають імені підозрюваного, але його опис (народний депутат І, ІІІ–VII скликань і колишній голова Київської міської державної адміністрації, був членом фракції Партії регіонів) вказує саме на Макеєнка.

У вересні 2024 року слідчі ДБР повідомили Макеєнку про підозру в ухиленні від сплати податків.