Суд признал банкротом владельца крупного нефтетрейдера

Хозяйственный суд Киева 1 ноября приостановил процедуру реструктуризации долгов бизнесмена Сергея Тищенко и признал его банкротом, передает Finbalance.

В мае 2020 года суд признал требования ряда кредиторов к Тищенко, в частности Укрэксимбанк (285,7 млн грн – вторая очередь), Укрсиббанку (596,9 млн грн – вторая очередь), а также нескольких физлиц.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В сентябре суд решил заменить Укрсиббанк как кредитора по этому делу физлицом (гражданина Нидерландов) – на основании договоров переуступки прав требования.

Согласно судебным материалам, Сергей Тищенко был поручителем обанкротившейся компании Фактор Эксим перед УкрСиббанком и поручителем обанкротившегося Фортуна-Банка перед Укрэксимбанком.

Фонд гарантирования вкладов физлиц подал иск к бывшим топ-менеджерам обанкротившегося Фортуна-Банка о взыскании 820,4 млн грн. Владельцем 99,7% акций Фортуна-Банка была Матрена Тищенко – мать Сергея Тищенко. Он возглавлял наблюдательный совет финучреждения.

По данным Фонда, средства, выданные связанным лицам, на общую сумму 2,11 млрд грн составили примерно 98% кредитного портфеля Фортуна-Банка.

В 2014 году государственное предприятие Укртранснефтепродукт передало компании Тищенко Укройлпродукт нефтепродукты из нефтебаз Сергея Курченко, конфискованные в рамках уголовного дела.

Госпредприятие получило эти нефтепродукты по решению Приморского суда Одессы. УП сообщало, что нефтепродукты ГП "Укртранснефтепродукт" продало по заниженным ценам Укройлпродукту, который реализовывал его уже другим нефтетрейдерам.

Средства от продажи нефтепродуктов аккумулировались на счетах Фортуна-Банка, принадлежащего Тищенко.

В 2019 году Тищенко объявил себя банкротом.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важно

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.