Украинец впервые смог объявить себя банкротом

В Украине физическое лицо смогло огласить себя банкротом. Это стало возможным после вступления в силу Кодекса Украины о банкротстве, сообщает Платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

По данным сайта Высшего хозяйственного суда, первым физическим лицом в Украине, по которому было открыто производство по делу о неплатежеспособности, стал Сергей Тищенко.

"Относительно господина Тищенко сейчас открыто одно исполнительное производство, по которому взыскателем выступает другое физлицо - Ушинский Сергей Борисович. Сергей Тищенко также ранее имел статус ФЛП, но прекратил свою деятельность 6 ноября 2019 года", - говорится в сообщении Opendatabot.

Отмечается, что сегодня в хозсуды поступило уже около 30 заявлений о признании физлиц банкротами. "И судьи не спешат с открытием производств о таком банкротстве, поскольку в Украине еще отсутствует нужна судебная практика. Также физические лица предоставляют о себе ложную информацию, что влечет отказ в суде - таких заявлений уже около 10», - сказано в сообщении.

Для того, чтобы стать физлицом-банкротом, нужно подготовить исковое заявление в Хозсуд, отметив круг кредиторов и сумму долга перед ними, свое финансовое состояние и имущество. Чтобы подать исковое заявление, должнику нужно уплатить авансовый платеж за услуги арбитражного управляющего на сумму свыше 30 000 грн.

В сообщении подчеркнули, что теперь у украинцев появилась легальная возможность обнулить свой долг. Потому как раньше обанкротиться могли только юридические лица, а физические лица, в свою очередь, оставались наедине с кредиторами и коллекторами.

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