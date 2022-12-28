Сужение предложения товаров и повышение цен – Свириденко об основных угрозах блекаута

Основной угрозой вероятного блекаута может стать сужение предложения товаров и повышение себестоимости продукции. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes Ukraine.

"Главная угроза от блекаута – сужение предложения товаров. Главный инструмент правительства для расширения предложения – доступ к кредитным деньгам для бизнесов через программу 5-7-9", – отметила министр.

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Свириденко также напомнила, что обстрелы, блекауты и переход на генераторы ведут к повышению себестоимости продукции. Это сказывается на цене товаров и может прибавить к инфляции в первом квартале 2023 года 1–2 процентных пункта.

"Нам нужно, чтобы работали банки, продуктовые магазины и сети АЗС. Мы определили "опорные сети", которые должны работать даже при полном блекауте, то есть иметь генераторы и (если это возможно) Starlink. Если говорить именно об этой категории бизнеса, то среди АЗС крупнейших сетей уже около 90% снабжены генераторами, продуктовые магазины — на 50-60%", – добавила министр.

Также она уточнила, что налоговые послабления для генераторов и Starlink будут действовать до конца военного времени.

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Наталія Софієнко

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