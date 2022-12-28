UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сужение предложения товаров и повышение цен – Свириденко об основных угрозах блекаута

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 15:56
Сужение предложения товаров и повышение цен – Свириденко об основных угрозах блекаута - Фото
Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба КМЭФ)

Основной угрозой вероятного блекаута может стать сужение предложения товаров и повышение себестоимости продукции. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes Ukraine.

"Главная угроза от блекаута – сужение предложения товаров. Главный инструмент правительства для расширения предложения – доступ к кредитным деньгам для бизнесов через программу 5-7-9", – отметила министр.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Свириденко также напомнила, что обстрелы, блекауты и переход на генераторы ведут к повышению себестоимости продукции. Это сказывается на цене товаров и может прибавить к инфляции в первом квартале 2023 года 1–2 процентных пункта.

"Нам нужно, чтобы работали банки, продуктовые магазины и сети АЗС. Мы определили "опорные сети", которые должны работать даже при полном блекауте, то есть иметь генераторы и (если это возможно) Starlink. Если говорить именно об этой категории бизнеса, то среди АЗС крупнейших сетей уже около 90% снабжены генераторами, продуктовые магазины — на 50-60%", – добавила министр.

Также она уточнила, что налоговые послабления для генераторов и Starlink будут действовать до конца военного времени.

Читайте также: Безработица в Украине упала до исторического минимума, однако радоваться рано

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
блекаут Юлия Свириденко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 