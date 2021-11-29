UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сумма государственного и гарантированного долга Украины уменьшилась в октябре

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 11:36
Сумма государственного и гарантированного долга Украины уменьшилась в октябре - Фото
Фото: depositphotos.com

В октябре 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 6,92 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $0,61 млрд. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

По состоянию на 31 октября 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 438,60 млрд грн или $92,63 млрд, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 1 412,85 млрд грн (57,94% суммы государственного и гарантированного государством долга) или $53,67 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1025,75 млрд грн (42,06%) или $38,96 млрд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Государственный долг Украины составил 2 163,94 млрд грн (88,74% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $82,20 млрд.

Государственный внешний долг составил 1185,34 млрд грн (48,61% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $45,02 млрд.

Государственный внутренний долг составил 978,60 млрд грн (40,13% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $37,17 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 274,66 млрд грн (11,26%) или $10,43 млрд, в том числе: гарантированный государством внешний долг – 227,50 млрд грн (9,33%) или $8,64 млрд; гарантированный государством внутренний долг – 47,16 млрд грн (1,93%) или $1,79 млрд.

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме, как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.
  • По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины достигли рекорда девяти лет – $31,6 млрд, благодаря поступлению $1,92 млрд специальных прав заимствований от МВФ. За сентябрь международные резервы Украины уменьшились на 9,2% – до $28,7 млрд после пиковых выплат по государственному долгу.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госдолг экономика Украины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 