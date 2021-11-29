Сумма государственного и гарантированного долга Украины уменьшилась в октябре

В октябре 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 6,92 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $0,61 млрд. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

По состоянию на 31 октября 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 438,60 млрд грн или $92,63 млрд, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 1 412,85 млрд грн (57,94% суммы государственного и гарантированного государством долга) или $53,67 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1025,75 млрд грн (42,06%) или $38,96 млрд.

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Государственный долг Украины составил 2 163,94 млрд грн (88,74% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $82,20 млрд.

Государственный внешний долг составил 1185,34 млрд грн (48,61% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $45,02 млрд.

Государственный внутренний долг составил 978,60 млрд грн (40,13% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $37,17 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 274,66 млрд грн (11,26%) или $10,43 млрд, в том числе: гарантированный государством внешний долг – 227,50 млрд грн (9,33%) или $8,64 млрд; гарантированный государством внутренний долг – 47,16 млрд грн (1,93%) или $1,79 млрд.

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме, как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины достигли рекорда девяти лет – $31,6 млрд, благодаря поступлению $1,92 млрд специальных прав заимствований от МВФ. За сентябрь международные резервы Украины уменьшились на 9,2% – до $28,7 млрд после пиковых выплат по государственному долгу.

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Наталия Софиенко

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