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Таможенный конфискат будут продавать через Prozorro

Таможенный конфискат будут продавать через Prozorro
04.12.2019, 16:31

Кабмин утвердил порядок реализации товаров на таможенных аукционах

Кабинет министров утвердил новый порядок реализации товаров на таможенных аукционах и редукционах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Принятое правительством постановление разработали совместно Минфин и Гостаможслужба. Отмечается, что постановление № 607 и другие постановления, которыми в нее вносились изменения, признаны утратившими силу.

В сообщении сказано, что новый порядок вводит современные технологии реализации товаров, перешедших в собственность государства за нарушение законодательства по вопросам таможенного дела, на таможенных аукционах и редукционах путем электронной торговой системы. Обеспечивать функционирование электронной торговой системы будет ГП Прозорро.продажі. При этом порядком предусмотрены процедуры подготовки и проведение аукционов и редукционов, определение победителя и оформление результатов таких торгов, и т.д.

"Реализация положений постановления позволит повысить открытость и прозрачность продаж товаров. Это будет способствовать привлечению более широкого круга потенциальных покупателей. Следовательно, и увеличению объемов поступлений в государственный бюджет за счет средств от реализации товаров", - говорится в сообщении.

Сейчас конфискат продается через площадку OpenMarket госпредприятия СЕТАМ.

По словам главы Гостаможслужбы Максима Нефьодова продаже через Прозорро будут подлежать следующие товары: хранящиеся на складах таможен, за которыми владелец не обратился до истечения сроков хранения; обнаруженные во время осуществления таможенного контроля в его зонах, и владелец которых неизвестен; помещенные в режим отказа в пользу государства; скоропортящиеся и имеющие ограниченный срок хранения.

Нефьодов уточнил, что на момент 1 января 2019 года на таможенных складов таких товаров было на сумму примерно 840 млн грн.

  • Ранее в Гостаможслужбе заявляли, что весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе электронных аукционов Prozorro:Продажі. 
  • 2 октября правительство приняло постановление "Вопросы функционирования электронной торговой системы по продаже имущества должников по делам о банкротстве (несостоятельности)".

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