Таможня ответила Зеленскому на "лайки в Facebook"

В январе-феврале Государственная таможенная служба недособрала для государственного бюджета 13 млрд грн из-за снижения импорта сырьевых товаров и крепкой гривни. Как отмечают в ведомстве, это факторы на которые Гостаможслужба не влияет.

В частности, в ведомстве уточняют, что взимают налоги с импорта товаров, то есть процент от стоимости товара, ввозимого в Украину (за исключением льготных). В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года налогооблагаемый импорт упал на $0,21 млрд, из-за чего в бюджет перечислено на $0,27 млрд меньше, объясняют в ведомстве.

Такое сокращение в Гостаможслужбе связывают с падением сырьевого импорта, который составляет 43% от общего объема импорта. Его падение объясняют, с одной стороны, накопленными в хранилищах запасами газа, так как были опасения, связанные с прекращением транзита с 1 января. С другой стороны, - сократилось потребления газа в Украине из-за рекордно теплой зимы.

"На объемы такого импорта... Таможня НЕ влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства", - отмечают в ведомстве.

Вторым ключевым фактором таможенных недопоступлений в Гостаможслужбе называют несоответствие заложенного правительством в госбюджете курса гривни (27 грн/$) и фактического курса в январе-феврале (23,68-24,57 грн/$).

Как отмечают в ведомстве, стоимость импортируемого товара в долларах не изменилась, а в гривне она снизилась. В результате сократилось количество налогов: в январе-феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в гривне собрали меньше на 12,3%. При этом долларах поступления $1,9 млрд остались практически неизменными, уточняют в Гостаможслужбе.

4 марта президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что " Таможенная служба должна собирать поступления в бюджет, а не лайки в Facebook".