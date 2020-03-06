Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Таможня ответила Зеленскому на "лайки в Facebook"

Таможня ответила Зеленскому на "лайки в Facebook"
06.03.2020, 11:16

В Гостаможслужбе объясняют недопоступление 13 млрд грн в бюджет снижением импорта сырьевых товаров и курсом гривни

В январе-феврале Государственная таможенная служба недособрала для государственного бюджета 13 млрд грн из-за снижения импорта сырьевых товаров и крепкой гривни. Как отмечают в ведомстве, это факторы на которые Гостаможслужба не влияет.

В частности, в ведомстве уточняют, что взимают налоги с импорта товаров, то есть процент от стоимости товара, ввозимого в Украину (за исключением льготных). В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года налогооблагаемый импорт упал на $0,21 млрд, из-за чего в бюджет перечислено на $0,27 млрд меньше, объясняют в ведомстве.

Такое сокращение в Гостаможслужбе связывают с падением сырьевого импорта, который составляет 43% от общего объема импорта. Его падение объясняют, с одной стороны, накопленными в хранилищах запасами газа, так как были опасения, связанные с прекращением транзита с 1 января. С другой стороны, - сократилось потребления газа в Украине из-за рекордно теплой зимы.

"На объемы такого импорта... Таможня НЕ влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства", - отмечают в ведомстве.

Вторым ключевым фактором таможенных недопоступлений в Гостаможслужбе называют несоответствие заложенного правительством в госбюджете курса гривни (27 грн/$) и фактического курса в январе-феврале (23,68-24,57 грн/$).

Как отмечают в ведомстве, стоимость импортируемого товара в долларах не изменилась, а в гривне она снизилась. В результате сократилось количество налогов: в январе-феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в гривне собрали меньше на 12,3%. При этом долларах поступления $1,9 млрд остались практически неизменными, уточняют в Гостаможслужбе.

  • 4 марта президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что "Таможенная служба должна собирать поступления в бюджет, а не лайки в Facebook".
Андреева Анна
Напишите нам
Владимир Зеленский государственная таможенная служба таможенные поступления дыра в бюджете
Комментарии
Последние новости
 