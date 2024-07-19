Таможенные льготы при импорте товаров выросли до 98 млрд грн в первом полугодии — ГТСУ

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При таможенном оформлении импорта товаров предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на 98,3 млрд грн в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

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Это на 20,6 млрд грн больше, чем было предоставлено льгот при импорте в первом полугодии 2023 года.

В общих объемах предоставленных льгот:

42,8 млрд грн (или 43,5%) составляют целевые льготы, предоставленные при импорте товаров "оборонного назначения";

30,4 млрд грн (31%) составили льготы на подакцизные товары, действовавшие еще до начала полномасштабного вторжения, прежде всего на табак для обеспечения производства на территории Украины других подакцизных товаров;

15,7 млрд грн (16%) предоставленных льгот приходится на освобождение от уплаты пошлины на товары, происходящие из стран, с которыми Украина заключила соглашения о свободной торговле, прежде всего с ЕС;

5,3 млрд грн (5,4%) составляют льготы, предоставленные при импорте электромобилей;

4,2 млрд грн (4,1%) – другие льготы, определенные законодательством Украины.

Всего в госбюджет поступило 280,9 млрд грн таможенных платежей в первом полугодии.

В июле для поддержки бизнеса, удовлетворения потребностей фронта и обеспечения устойчивости энергетической системы Верховная Рада расширила перечни товаров, освобождаемых от уплаты пошлин и НДС при ввозе в Украину.

В частности, это касается электрогенераторного оборудования, аккумуляторов, оборудования для ветро- и солнечной генерации, оборудования для изготовления и ремонта машин механизированного разминирования.