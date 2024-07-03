Украина выдала компаниям уже 50 авторизаций АЭО по льготам на таможне

Фото: Киевская таможня/Facebook

Государственная таможенная служба предоставила статус авторизованного экономического оператора (АЭО) 46 компаниям и выдала 50 авторизаций АЭО, которые позволяют пользоваться упрощенным таможенным режимом. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Две компании получили одновременно оба типа авторизаций "о предоставлении права на применение упрощений" (АЭО-С) и "о подтверждении безопасности и надежности" (АЭО-Б).

Еще год назад в Украине статус АЭО имела только одна компания.

Также существенно расширился перечень сфер, в которых работают компании со статусом АЭО. В частности: производители-экспортеры – 32 компании, импортеры – 10 компаний, складской бизнес – 3 компании, перевозчики, экспедиторы, таможенные представители – 4.

Сейчас в Гостаможслужбе на рассмотрении находится 28 заявлений компаний на получение авторизации АЭО.

Статус АЭО – это высшая степень доверия таможни к предприятиям и он предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, связанных с экспортом и импортом товаров.

Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенную полосу движения на пункте пропуска и т.п.