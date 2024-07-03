Украина выдала компаниям уже 50 авторизаций АЭО по льготам на таможне
Государственная таможенная служба предоставила статус авторизованного экономического оператора (АЭО) 46 компаниям и выдала 50 авторизаций АЭО, которые позволяют пользоваться упрощенным таможенным режимом. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
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Две компании получили одновременно оба типа авторизаций "о предоставлении права на применение упрощений" (АЭО-С) и "о подтверждении безопасности и надежности" (АЭО-Б).
Еще год назад в Украине статус АЭО имела только одна компания.
Также существенно расширился перечень сфер, в которых работают компании со статусом АЭО. В частности: производители-экспортеры – 32 компании, импортеры – 10 компаний, складской бизнес – 3 компании, перевозчики, экспедиторы, таможенные представители – 4.
Сейчас в Гостаможслужбе на рассмотрении находится 28 заявлений компаний на получение авторизации АЭО.
Статус АЭО – это высшая степень доверия таможни к предприятиям и он предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, связанных с экспортом и импортом товаров.
Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенную полосу движения на пункте пропуска и т.п.
- Первый в Украине сертификат АЭО в марте 2021 года получило ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчугская табачная фабрика). Затем льготы получили другие предприятия, в частности Эпицентр К, Стальканат, Волынская мебельная компания – Украина, Нова пошта Глобал, Гуалапак Украина, ЧАО "Технология", фермерское хозяйство "Органик Системс", кондитерская фабрика "Ярич".
- 22 апреля 2024 года крупнейший в мире производитель подшипников получил льготы на украинской таможне.