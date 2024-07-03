Україна видала компаніям вже 50 авторизацій АЕО, що дають пільги на митниці

Фото: Київська митниця/Facebook

Державна митна служба надала статус авторизованого економічного оператора (АЕО) 46 компаніям та видала 50 авторизацій АЕО, які дозволяють користуватися спрощеним митним режимом. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Дві компанії отримали одночасно обидва типи авторизацій "про надання права на застосування спрощень" (АЕО-С) та "про підтвердження безпеки та надійності" (АЕО-Б).

Ще рік тому в Україні статус АЕО мала лише одна компанія.

Також суттєво розширився перелік сфер, у яких працюють компанії зі статусом АЕО. Зокрема: виробники-експортери – 32 компанії, імпортери – 10 компаній, складський бізнес – 3 компанії, перевізники, експедитори, митні представники – 4.

Наразі у Держмитслужбі на розгляді перебуває 28 заяв компаній на отримання авторизації АЕО.

Статус АЕО – це найвищий ступінь довіри митниці до підприємств і призначений для добропорядних і фінансово стабільних компаній, пов'язаних з експортом та імпортом товарів.

Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділену смугу руху на пункті пропуску тощо.