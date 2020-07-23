Tesla четыре квартала кряду заканчивает с прибылью. Будет строить новый завод

Производитель электромобилей Tesla опубликовал финансовые показатели за второй квартал 2020 года. Доход компании за данный период составил $6 млрд, из них $5,18 млрд принесло автомобильное подразделение, сообщает CNBC

Чистая прибыль за второй квартал - $104 млн. Tesla завершает с чистой прибылью четвертый квартал к ряду, что удовлетворяет требования биржевой площадки S&P 500, где компания планирует в скором времени разместить свои акции. Сейчас акции Tesla торгуются на NASDAQ.

После публикации квартального отчета, основатель компании Илон Маск объявил о начале строительства нового завода в районе Остина (штата Техас). На новом заводе будут производится авто моделей Cybertruck, Semi, Model 3 и Model Y для американского рынка.

Старый завод во Фримонте (Калифорния) сконцентрируется на производстве электрокаров для международного рынка.

Tesla подтвердила, что к концу 2020 года представит батарею нового типа для электрокаров, новые модели Cybertruck и Tesla Semi, и технологии пятого уровня для беспилотных авто.

При этом, как отмечает CNBC, инвестиции Tesla в собственные исследования и разработки сократились во втором квартале до $279 млн по сравнению с $324 млн, инвестированных во втором квартале 2019 года.

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Роман Брыль

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