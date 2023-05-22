Только 6% малого и среднего бизнеса удалось избежать ущерба от войны — опрос ЕБА

Малый и средний бизнес (МСБ) все больше испытывает негативное влияние экономических последствий российской агрессии: только 6% предпринимателей не понесли никаких потерь, вызванных войной. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса Европейской бизнес асоциации.

В октябре прошлого года без потерь работали 10% МСБ, напоминают в ассоциации.

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С 33% в октябре 2022 года до текущих 24% в мае уменьшилось количество МСБ, оценивающих потери своего бизнеса в минимальную сумму до $10 000. О потерях в диапазоне $10 000- $50 000 сообщают уже 26%, еще 20% – в диапазоне $50 000-$100 000, а 18% – более $100 000. При этом 24% опрошенных понесли потери непосредственно в результате боевых действий, а 7% имеют активы на временно оккупированных территориях.

Для 57% предпринимателей наиболее актуальными проблемами сейчас являются снижение покупательной способности населения, для 31% – нехватка финансирования и доступа к кредитованию, для 29% – налоговое давление. По 28% жалуются на нехватку специалистов и проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.

У половины опрошенных МСБ есть мобилизованные в ряды ВСУ сотрудники, при этом у 22% – критичные для их деятельности специалисты. В частности, у 29% мобилизовано до 10% от военнообязанных работников, у 14% – 10-30%, и у 5% – более 30%.

Несмотря на сложности, 41% предпринимателей работают в полном объеме, 49% ведут деятельность с определенными ограничениями, а 10% пока не работают – что сопоставимо с ситуацией полугодовой давности.

Растет процент предприятий, не имеющих достаточных финансовых резервов. Так, количество МСБ без каких-либо резервов увеличилось с 25% в октябре до 32% в мае. В то же время с 14% до 12% уменьшилось количество компаний, имеющих финансовые резервы на год и более. В один месяц оценивают собственную финансовую устойчивость 4% предпринимателей, в несколько месяцев – 31%, в шесть месяцев – 18%.

62% предпринимателей продолжают выплату заработной платы сотрудникам в полном объеме. Количество компаний, сокращающих размер зарплаты, уменьшилось с 18% до 16%. Увеличилось количество бизнесов, которые отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск – с 9% до 12%. Не выплачивают заработную плату сейчас 7% МСБ, увольняют работников – 16%.

Украинские предприниматели продолжают работать дома — только 4% релоцировались за границу. В настоящее время 19% опрошенных МСБ уже экспортируют продукцию за границу, а 14% находятся в процессе поиска контактов, переговоров или получения необходимых разрешительных документов.

Опрос проводился с 24 апреля по 11 мая среди физических лиц-предпринимателей, участвующих в проекте по поддержке малого и среднего бизнеса от Европейской бизнес бссоциации Unlimit Ukraine. В опросе приняло участие 90 предпринимателей.

За год войны количество новых бизнесов значительно превысило численность закрытых.

27 апреля 2023 года украинские крупные компании объединились для содействия восстановлению малого бизнеса, пострадавшего от войны.

3 мая опрос ЕБА показал, что мобилизация сотрудников в ВСУ коснулась 83% компаний.

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