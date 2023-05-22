Только 6% малого и среднего бизнеса удалось избежать ущерба от войны — опрос ЕБА
Малый и средний бизнес (МСБ) все больше испытывает негативное влияние экономических последствий российской агрессии: только 6% предпринимателей не понесли никаких потерь, вызванных войной. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса Европейской бизнес асоциации.
В октябре прошлого года без потерь работали 10% МСБ, напоминают в ассоциации.
С 33% в октябре 2022 года до текущих 24% в мае уменьшилось количество МСБ, оценивающих потери своего бизнеса в минимальную сумму до $10 000. О потерях в диапазоне $10 000- $50 000 сообщают уже 26%, еще 20% – в диапазоне $50 000-$100 000, а 18% – более $100 000. При этом 24% опрошенных понесли потери непосредственно в результате боевых действий, а 7% имеют активы на временно оккупированных территориях.
Для 57% предпринимателей наиболее актуальными проблемами сейчас являются снижение покупательной способности населения, для 31% – нехватка финансирования и доступа к кредитованию, для 29% – налоговое давление. По 28% жалуются на нехватку специалистов и проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.
У половины опрошенных МСБ есть мобилизованные в ряды ВСУ сотрудники, при этом у 22% – критичные для их деятельности специалисты. В частности, у 29% мобилизовано до 10% от военнообязанных работников, у 14% – 10-30%, и у 5% – более 30%.
Несмотря на сложности, 41% предпринимателей работают в полном объеме, 49% ведут деятельность с определенными ограничениями, а 10% пока не работают – что сопоставимо с ситуацией полугодовой давности.
Растет процент предприятий, не имеющих достаточных финансовых резервов. Так, количество МСБ без каких-либо резервов увеличилось с 25% в октябре до 32% в мае. В то же время с 14% до 12% уменьшилось количество компаний, имеющих финансовые резервы на год и более. В один месяц оценивают собственную финансовую устойчивость 4% предпринимателей, в несколько месяцев – 31%, в шесть месяцев – 18%.
62% предпринимателей продолжают выплату заработной платы сотрудникам в полном объеме. Количество компаний, сокращающих размер зарплаты, уменьшилось с 18% до 16%. Увеличилось количество бизнесов, которые отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск – с 9% до 12%. Не выплачивают заработную плату сейчас 7% МСБ, увольняют работников – 16%.
Украинские предприниматели продолжают работать дома — только 4% релоцировались за границу. В настоящее время 19% опрошенных МСБ уже экспортируют продукцию за границу, а 14% находятся в процессе поиска контактов, переговоров или получения необходимых разрешительных документов.
- За год войны количество новых бизнесов значительно превысило численность закрытых.
- 27 апреля 2023 года украинские крупные компании объединились для содействия восстановлению малого бизнеса, пострадавшего от войны.
- 3 мая опрос ЕБА показал, что мобилизация сотрудников в ВСУ коснулась 83% компаний.
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