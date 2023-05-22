Лише 6% малого та середнього бізнесу вдалося уникнути збитків від війни — опитування ЄБА

Малий і середній бізнес (МСБ) все більше зазнає негативного впливу економічних наслідків російської агресії: лише 6% підприємців не зазнали жодних втрат, спричинених війною. Про це свідчать результати щоквартального опитування Європейської бізнес асоціації.

Торік у жовтні без втрат працювали 10% МСБ, нагадують в асоціації.

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З 33% у жовтні 2022 року до поточних 24% у травні зменшилася кількість МСБ, що оцінюють втрати свого бізнесу в мінімальну суму до $10 000. Про втрати в діапазоні $10 000-$50 000 повідомляють вже 26%, ще 20% – у діапазоні $50 - $100 000, а 18% – понад $100 000. При цьому 24% опитаних зазнали втрат безпосередньо в результаті бойових дій, а 7% мають активи на тимчасово окупованих територіях.

Для 57% підприємців найбільш актуальними проблемами нині є зниження купівельної спроможності населення, для 31% – брак фінансування та доступу до кредитування, для 29% – податковий тиск. По 28% скаржаться на нестачу фахівців та проблеми з бронюванням співробітників та виїздом за кордон.

У половини опитаних МСБ є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники, при цьому у 22% – це критичні для їхньої діяльності фахівці. Зокрема, у 29% мобілізовано до 10% військовозобов'язаних, у 14% – 10-30%, і у 5% – понад 30%.

Попри складнощі, 41% підприємців працюють у повному обсязі, 49% ведуть діяльність з певними обмеженнями, а 10% поки що не працюють – що можна порівняти з ситуацією піврічної давнини .

Зростає відсоток підприємств, які мають достатньо фінансових резервів. Так, кількість МСБ без будь-яких резервів збільшилася з 25% у жовтні до 32% у травні. З 14% до 12% зменшилася кількість компаній, які мають фінансові резерви на рік та більше. В один місяць оцінюють власну фінансову стійкість 4% підприємців, в кілька місяців – 31%, у шість місяців – 18%.

62% підприємців продовжують виплату заробітної плати працівникам у повному обсязі. Кількість компаній, що скорочують розмір зарплати, зменшилась із 18% до 16%. Збільшилася кількість бізнесів, які відправили співробітників у неоплачувану відпустку – з 9% до 12%. Не виплачують заробітну плату зараз 7% МСБ, звільняють працівників – 16%.

Українські підприємці продовжують працювати вдома – лише 4% релокувались за кордон. Наразі 19% опитаних МСБ уже експортують продукцію за кордон, а 14% перебувають у процесі пошуку контактів, переговорів чи отримання необхідних дозвільних документів.

Опитування проводилося з 24 квітня по 11 травня серед фізичних осіб-підприємців, які беруть участь у проєкті з підтримки малого та середнього бізнесу від Європейської бізнес асоціації Unlimit Ukraine. В опитуванні взяло участь 90 підприємців.

За рік війни кількість нових бізнесів значно перевищила чисельність закритих.

27 квітня 2023 року українські великі компанії об'єдналися для сприяння відновленню малого бізнесу, який постраждав від війни.

3 травня опитування ЄБА показало, що мобілізація співробітників до ЗСУ торкнулася 83% компаній.

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