Торговля Китая с РФ упала впервые с 2020 года
Торговля Китая с Россией в 2025 году сократилась с рекордного уровня 2024 года и снизилась впервые за пять лет. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные китайской таможни.
Последний раз спад в торговле между странами наблюдался в 2020 году, во время пандемии COVID-19. После этого четыре года происходил рост.
Общий объем торговли между странами в 2025 году составил 1,63 триллиона юаней ($234 млрд). Спад произошел после падения спроса на китайские автомобили в России и падения стоимости поставок российской сырой нефти в Китай.
Согласно официальным данным, двусторонняя торговля в юанях упала на 6,5%. Китайский экспорт в Россию в 2025 году сократился на 9,9%, а импорт из России – на 3,4%. В долларовом эквиваленте объем двусторонней торговли составил $228,1 млрд (спад на 6,9%).
Только в декабре экспорт из Китая в Россию вырос на 2,2%, прервав восьмимесячное снижение, тогда как импорт резко вырос на 17,1%.
Согласно расчетам Reuters, из-за падения цен на нефть за первые 11 месяцев 2025 года стоимость импорта российской сырой нефти в Китай упала на 19,6% – до 328,5 млрд юаней по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В целом, как пишет Reuters, Китай сообщил о рекордном профиците торгового баланса почти в $1,2 трлн в 2025 году. Это обусловлено стремительным ростом экспорта на рынки вне США, что смягчило последствия пошлин, введенных администрацией президента Дональда Трампа.
- В 2025 году Китай купил 22 партии LNG с двух российских заводов, находящихся под санкциями США и Европейского Союза.
- Крупнейший в России производитель LNG "Новатэк" из-за американские санкции против завода "Арктик LNG-2" вынужден продавать его продукцию в Китай со скидками 30-40%.
