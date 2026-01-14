Торгівля Китаю з РФ впала вперше з 2020 року

За перші 11 місяців 2025 року вартість імпорту російської сирої нафти до Китаю впала на 19,6% через зниження цін

Фото: EPA

Торгівля Китаю з Росією у 2025 році скоротилася з рекордного рівня 2024 року і знизилася вперше за п'ять років. Про це повідомило Reuters з посиланням на дані китайської митниці.

Востаннє спад у торгівлі між країнами спостерігався у 2020 році, в час пандемії COVID-19. Після того чотири роки відбувалося зростання.

Загальний обсяг торгівлі між країнами у 2025 році склав 1,63 трильйона юанів ($234 млрд). Спад відбувся після падіння попиту на китайські автомобілі в Росії та падіння вартості постачань російської сирої нафти до Китаю.

Згідно із офіційними даними, двостороння торгівля в юанях впала на 6,5%. Китайський експорт до Росії у 2025 році скоротився на 9,9%, а імпорт з Росії – на 3,4%. У доларовому еквіваленті обсяг двосторонньої торгівлі склав $228,1 млрд (спад на 6,9%).

Тільки у грудні експорт з Китаю до Росії зріс на 2,2%, перервавши восьмимісячне зниження, тоді як імпорт різко зріс на 17,1%.

Згідно із розрахунками Reuters, через падіння цін на нафту за перші 11 місяців 2025 року вартість імпорту російської сирої нафти до Китаю впала на 19,6% – до 328,5 млрд юанів порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Загалом, як пише Reuters, Китай повідомив про рекордний профіцит торговельного балансу майже в $1,2 трлн у 2025 році. Це зумовлено стрімким зростанням експорту на ринки поза США, що пом'якшило наслідки мит, запроваджених адміністрацією президента Дональда Трампа.