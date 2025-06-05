Торговый дефицит США резко сократился благодаря крупнейшему в истории падению импорта

Завершение массового импорта товаров некоторыми компаниями в преддверии повышения тарифов привело к рекорду в США

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В США зафиксировали резкое сокращение торгового дефицита – самое большое за всю историю наблюдений, пишет Bloomberg.

Торговый дефицит в США в апреле уменьшился на 55,5% по сравнению с предыдущим месяцем до $61,6 миллиарда, что стало наименьшим показателем с 2023 года. Такое сокращение произошло из-за исторического падения импорта на 16,3%, в то время как экспорт возрос на 3%.

Агентство объясняет такую динамику тем, что многие американские компании заранее закупили большие объемы товаров, пытаясь избежать повышенных пошлин, которые ввел Трамп в начале апреля.

Источник: Bloomberg

Когда эти пошлины вступили в силу, импорт резко упал.

Резкое сокращение дефицита создает условия для значительного положительного вклада внешней торговли в ВВП страны во втором квартале. В первом квартале она стала главной причиной понижения ВВП на 0,2% в годовом выражении.

"Сокращение торгового дефицита во втором квартале окажет поддержку ВВП, но истощение запасов ранее ввозимых товаров, вероятнее всего, ограничит этот положительный эффект", — написал в аналитической записке экономист Bloomberg Economics Стюарт Пол.