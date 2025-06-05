Торговий дефіцит США різко скоротився завдяки найбільшому в історії падінню імпорту

Фото: EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

У США зафіксували різке скорочення торговельного дефіциту – найбільше за всю історію спостережень, пише Bloomberg.

Торговельний дефіцит у США у квітні зменшився на 55,5% порівняно з попереднім місяцем до $61,6 мільярда, що стало найменшим показником з 2023 року. Таке скорочення сталося через історичне падіння імпорту на 16,3%, тоді як експорт зріс на 3%.

Агентство пояснює таку динаміку тим, що багато американських компаній заздалегідь закупили великі обсяги товарів, намагаючись уникнути підвищених мит, які президент Трамп запровадив на початку квітня.

Джерело: Bloomberg

Коли ці мита набули чинності, імпорт різко впав.

Різке скорочення дефіциту створює умови для значного позитивного внеску зовнішньої торгівлі у ВВП країни в другому кварталі. У першому кварталі вона стала головною причиною зниження ВВП на 0,2% у річному вираженні.

"Скорочення торгового дефіциту в другому кварталі надасть підтримку ВВП, але виснаження запасів раніше ввезених товарів, найімовірніше, обмежить цей позитивний ефект", – написав в аналітичній записці економіст Bloomberg Economics Стюарт Пол.