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26.12.2018, 10:30

Трамп недоволен своим министром финансов - СМИ

Трамп недоволен своим министром финансов - СМИ

По словам источника в Белом доме, Стивен Мнучин рискует лишиться своего поста

Президент США Дональд Трамп все больше недоволен работой министра финансов Стивена Мнучина, сообщает CNN.

По словам источника в Белом доме, сейчас Мнучин "в большой опасности" из-за привычки Трампа резко реагировать на любые промахи правительства.

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Источник добавил, что Трамп считает Мнучина лично ответственным за падение фондовых индексов в США в начале этой недели.

Напомним, 24 декабря Мнучин обсудил с топ-менеджерами шести крупнейших банков страны обвал фондового рынка и приостановку работы правительства. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Главы банков подтвердили наличие достаточной ликвидности для кредитования потребителей и бизнеса и других рыночных операций.

Мнучин подчеркнул, что рынки работают в нормальном режиме.

До этого Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5 млрд на строительство стены, поэтому не принят бюджет на следующий финансовый год, и это стало причиной для приостановки работы правительства.

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Теги: Стивен Мнучин, дональд трамп
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