Трамп подписал бюджет, предполагающий помощь Украине и санкции против Северного потока-2

Президент США Дональд Трамп 27 декабря все-таки подписал бюджет, предполагающий пакет финансовой помощи на $900 млрд во время пандемии COVID-19, который он ранее отказывался утверждать.

"Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, который заканчивается 30 сентября 2021 года. Он предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом", – сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Twitter.

Документ, в частности, предполагает военную помощь Украине в размере $250 млн.

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Ранее президент США наложил на него вето. В послании Палате представителей Трамп объяснил свое решение тем, что закон о бюджете "не включает критически важных мер национальной безопасности, включает положения, не уважающие наших ветеранов и историю наших вооруженных сил, и противоречит усилиям моей администрации поставить Америку на первое место в мире в области национальной безопасности и внешней политики".

"Это "подарок" Китаю и России", – было сказано в послании.

"Конгресс нашел много денег для других стран, лоббистов, а также особых интересов – одновременно предлагая минимум для американцев, которые в этом нуждаются", – заявил Трамп.

Президент США назвал $600, которые выделили для каждого американца, смехотворными и попросил Конгресс внести изменения и увеличить $600 – до $2000 или до $4000 для семейной пары.

Он также отметил, что требует от Конгресса "немедленно избавиться расточительных и ненужных пунктов" в принятом законодательстве или отправить ему на подпись другой проект закона.

Подписав законопроект, Трамп заявил, что направит в Конгресс свою версию законопроекта с изменениями, которые он считает необходимыми внести в него, в частности сокращением "расточительных" статей расходов.

12 декабря Сенат США подавляющим числом голосов одобрил оборонный бюджет США на 2021 год. Закон, в том числе, ужесточает санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Отдельная часть предусматривает выделение $900 млрд для стимулирования малого бизнеса с помощью программы защиты зарплаты. В частности, увеличиваются на $300 еженедельные федеральные выплаты по безработице. Пакет поддержки также включает стимулирующие чеки по $600 для большинства граждан США.

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Юрий Тарасовский

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