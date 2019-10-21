Трамп подрывает мировую экономику - Лагард

Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала президента Дональда Трампа ответственным за многие риски для мировой экономики. Об этом она заявила в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS.

Она считает, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздержаться от рисков.

"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует размышлять, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - сказала Лагард.

Она подчеркнула, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.

"Если вы сократите рост экономики почти на один процентный пункт, это приведет к уменьшению инвестиций и числа рабочих мест, росту безработицы и ослаблению роста. Конечно, у этого есть последствия", - добавила Лагард.

Она также прокомментировала ситуацию вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. По ее мнению, если Британия все-таки выйдет из Евросоюза, то последствия будут ощущаться не только в Великобритании и ЕС, но и в США.