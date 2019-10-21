Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп подрывает мировую экономику - Лагард

Трамп подрывает мировую экономику - Лагард
21.10.2019, 11:55

Кристин Лагард считает, что непредсказуемые поступки президента США несут риски для мировой экономики

Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала президента Дональда Трампа ответственным за многие риски для мировой экономики. Об этом она заявила в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS.

Она считает, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздержаться от рисков.

"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует размышлять, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - сказала Лагард.

Она подчеркнула, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики. 

"Если вы сократите рост экономики почти на один процентный пункт, это приведет к уменьшению инвестиций и числа рабочих мест, росту безработицы и ослаблению роста. Конечно, у этого есть последствия", - добавила Лагард.

Она также прокомментировала ситуацию вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. По ее мнению, если Британия все-таки выйдет из Евросоюза, то последствия будут ощущаться не только в Великобритании и ЕС, но и в США.

  • 18 октября Европейский совет назначил Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), но в должность она вступит только с 1 ноября. Бывшая глава МВФ станет первой женщиной, возглавившей ЕЦБ.
Напишите нам
мировая экономика дональд трамп кристин лагард
Комментарии
Последние новости
 