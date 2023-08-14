Треть рабочего времени в офисах тратится на бесполезные собрания — исследование

Сотрудники компаний во всем мире тратят 32% рабочего времени не эффективно: на бесполезные собрания, ответы на формальные электронный письма и т.д. Об этом свидетельствуют результаты глобального опроса Slack и исследовательской компании Qualtrics, в котором приняли участие более 18 000 офисных работников, включая руководителей.

Больше всего расходуют рабочее время впустую офисные работники в Индии (43% не эффективного рабочего времени), Японии (37%) и Сингапуре (36%). Наиболее эффективные — сотрудники в США и Южной Кореи.

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Авторы исследования не эффективной считают т.н. "перформативную работу", которая включает проведение большого количества времени на собраниях, где команды представляют достижения, а не принимают решения или решают проблемы.

Стремление сотрудников выглядеть занятыми, а не реально работать, зависит от того, как руководство измеряет их производительность. Имитация деятельности на собраниях и пребывание как можно дольше в активном статусе онлайн часто влияет на оценку их производительности.

Опрос показал, что 63% респондентов стараются поддерживать свой онлайн-статус активным, даже если они не работают.

Более половины респондентов заявили, что лучший способ для работодателей поддерживать производительность — гибкий график, при этом 36% выбрали гибкое местоположение.

Только треть (32%) считает, что максимальная производительность возможна при работе в офисе.

10 августа 2023 года крупный партнер Apple и Uber решил следить за сотрудниками: у них дома установят камеры.

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