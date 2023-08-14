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Третина робочого часу в офісах витрачається на марні збори — дослідження

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 14:43
Третина робочого часу в офісах витрачається на марні збори — дослідження - Фото
Фото: depositphotos.com

Співробітники компаній у всьому світі витрачають 32% робочого часу неефективно: на марні збори, відповіді на формальні електронні листи тощо. Про це свідчать результати глобального опитування Slack та дослідницької компанії Qualtrics, у якому взяли участь понад 18 000 офісних працівників, включно з керівниками.

Найбільше витрачають робочий час марно офісні працівники Індії (43% неефективного робочого часу), Японії (37%) і Сінгапуру (36%). Найбільш ефективні — співробітники у США та Південній Кореї.

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Автори дослідження неефективною вважають т.зв. "перформативну роботу", яка передбачає проведення великої кількості часу на зборах, де команди представляють досягнення, а не ухвалюють рішення чи розв'язують проблеми.

Прагнення співробітників виглядати зайнятими, а не справді працювати, залежить від того, як керівництво вимірює їхню продуктивність. Імітація діяльності на зборах та перебування якомога довше в активному статусі онлайн часто впливає на оцінку їхньої продуктивності.

Опитування показало, що 63% респондентів намагаються підтримувати свій онлайн-статус активним, навіть якщо вони не працюють.

Більш ніж половина респондентів заявили, що найкращий спосіб для роботодавців підтримувати продуктивність — гнучкий графік, до того ж 36% обрали гнучке місцеперебування.

Тільки третина (32%) вважає, що максимальна продуктивність можлива під час роботи в офісі.

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Роман Бриль
офісизборипродуктивністьофісні працівники
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