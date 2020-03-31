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Три основные фондовые индексы США закрылись стремительным ростом

Три основные фондовые индексы США закрылись стремительным ростом
31.03.2020, 08:56

Рынки США реагируют на принимаемые властями меры по сдерживанию пандемии коронавируса

Фондовый рынок США по итогам торгов в понедельник вырос: три основных индекса набрали более 3%.

Рынки реагируют на принимаемые властями меры по сдерживанию пандемии коронавируса, а также последствия почти полной остановки деловой активности в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 690,70 пункта (3,19%) - до 22327,48 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 85,18 пункта (3,35%), составив 2626,65 пункта. Nasdaq Composite набрал 271,77 пункта (3,62%), достигнув 7774,15 пункта.

"Массивные денежные и фискальные меры дают инвесторам достаточно времени для того, чтобы оценить масштабы нанесенного экономического ущерба", - сказал Reuters Стивен Иннес, специалист по рыночной стратегии компании AxiCorp.

По его словам, цены постепенно стабилизируются, а интерес в риске восстанавливается по мере того, как маркет-мейкеры восполняют список покупок.

Тарасовский Юрий
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