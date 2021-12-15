"Целевая аудитория" пока игнорирует налоговую амнистию
Основной массив плательщиков, от которых планировалось привлечь по $40 000-50 000, возможностью амнистии капиталов еще не воспользовался. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
"Динамику мы видим очень положительную. У нас идут достаточно большие суммы. Но вот тот основной массив по $40 000-50 000 с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит", – сказал Гетманцев.
По его данным, в рамках налоговой амнистии задекларировано около 300 млн грн.
"Но мы проводим разъяснительную работу, делаем все возможное, чтобы банки, к сожалению, ставшие основным барьером в этом процессе, заработали", – подчеркнул Гетманцев.
Читайте также: Налоговая амнистия Зеленского: украинцам предложили вывести из тени $20 млрд. Это реально?
- 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании. В июле его подписал президент Владимир Зеленский. Закон предусматривает легализацию сомнительных доходов, путем уплаты 2,5-9% их стоимости в госбюджет. Кампания началась 1 сентября 2021 года и продлится год. Что нужно об этом знать читайте тут.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Комментарии