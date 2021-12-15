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"Целевая аудитория" пока игнорирует налоговую амнистию

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 09:05
Даниил Гетманцев (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Основной массив плательщиков, от которых планировалось привлечь по $40 000-50 000, возможностью амнистии капиталов еще не воспользовался. Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина.

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"Динамику мы видим очень положительную. У нас идут достаточно большие суммы. Но вот тот основной массив по $40 000-50 000 с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит", – сказал Гетманцев.

По его данным, в рамках налоговой амнистии задекларировано около 300 млн грн.

"Но мы проводим разъяснительную работу, делаем все возможное, чтобы банки, к сожалению, ставшие основным барьером в этом процессе, заработали", – подчеркнул Гетманцев.

Читайте также: Налоговая амнистия Зеленского: украинцам предложили вывести из тени $20 млрд. Это реально?

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Юрий Тарасовский
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налоговая амнистия Даниил Гетманцев
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