Цена на золото отошла от психологической отметки из-за укрепления доллара
11.08.2020, 15:34
Золото (фото - depositphotos.com)
Цены на золото упали из-за фиксации прибыли на фоне укрепления доллара и аппетита к риску в ожидании соглашения о новых стимулах в США, сообщает Reuters.
Спотовая цена на золото снизилась на 2,23% до $1.984,40 за тройскую унцию к 15:25 по Киеву.
"Падение было неизбежным", - сказала Рона О’Коннелл из StoneX, добавив, что золото было технически перекуплено в течение некоторого времени.
Тот факт, что цены на золото не продолжили рост, несмотря на растущую геополитическую напряженность, показывает, что многие позитивные факторы для золота уже заложены в цены, добавила она.
- Мировые акции достигли многомесячных пиков за счет ожиданий, что Конгресс США согласует масштабную сделку о мерах стимулирования экономики. Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что высокопоставленные демократы Конгресса хотят встретиться с ним для обсуждения экономической помощи.
- 31 июля цена тройской унции золота выросла на 2% и впервые в истории превысила $2000.
- С начала 2020 года золото подорожало на мировом рынке более чем на четверть. Инвестбанк Goldman Sachs прогнозировал рост цен на золото до $2300.
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