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Цена золота может вырасти до рекордных $2000

Цена золота может вырасти до рекордных $2000
17.04.2020, 12:29

Поддержка мировой экономики может побудить рост цен на золото до $2000 за унцию

Цены на золото могут вырасти до рекордных $2000 за унцию в связи с мерами для ограничения негативных последствий пандемии COVID-19, пишет Bloomberg со ссылкой на главу золотодобывающей компании Newmont Тома Палмера.

Средства, направленные на поддержку глобальной экономики, также будут поддерживать стоимость золота и в долгосрочной перспективе. В ближайшие пять лет цена на драгоценный металл сохранится высокой.

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По мнению Палмера, цены на золото в течение следующих двух-пяти лет будут оставаться на уровне $1500-1750 за унцию.

Поддерживает цены на золото, кроме решений центробанков, и спрос на драгоценный металл в Китае и Индии, отмечает агентство.

На торгах 17 апреля золото торгуется возле отметки $1700 за унцию.

  • В марте цены на золото поднялись до $1700 за унцию впервые за восемь лет. Это произошло на фоне резкого падения цен на нефть и переживаний рынков из-за коронавируса.
Марина Кучук
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