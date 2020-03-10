Цена на золото обновила максимум с 2012 года

Цены на золото поднялись до $1700 за унцию впервые за восемь лет. Это происходит на фоне резкого падения цен на нефть и переживаний рынков из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным торгов мировых бирж, золото XAU показало рост на 1,5%, до $1699,20 долларов за унцию, а затем до $1702,45.

Фьючерсы на золото в США GCv1 подскочили на 1,6%, до $1699,70 за унцию.

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9 марта фондовые рынки обрушились из-за распада соглашения ОПЕК+ (подробнее тут). Цена нефти марки Brent после открытия торгов упала более чем на 30%. Обвал цен стал худшим с 1991 года, когда США начали операцию "Буря в пустыне".

10 марта фондовые индексы на биржах в Азии показали признаки стабилизации после обвала в понедельник. Цены на нефть также корректируются вверх на 7% после рекордного обвала накануне.

20 февраля цена золота на торгах выросла до максимума за семь лет на фоне опасений инвесторов, связанных с влиянием китайского коронавируса на мировую экономику