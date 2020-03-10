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Цена на золото обновила максимум с 2012 года

Цена на золото обновила максимум с 2012 года
10.03.2020, 15:02

Золото выросло в цене до максимальной отметки с 2012 года - $1700/унция

Цены на золото поднялись до $1700 за унцию впервые за восемь лет. Это происходит на фоне резкого падения цен на нефть и переживаний рынков из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным торгов мировых бирж, золото XAU показало рост на 1,5%, до $1699,20 долларов за унцию, а затем до $1702,45.

Фьючерсы на золото в США GCv1 подскочили на 1,6%, до $1699,70 за унцию.

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Яковенко Катерина
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фондовый рынок золото цены на нефть цена на золото коронавирус
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