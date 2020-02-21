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Коронавирус. Цена золота достигла максимума за семь лет

Коронавирус. Цена золота достигла максимума за семь лет
21.02.2020, 11:02

Золото дорожает шесть сессий подряд параллельно с ростом курса доллара

Цена золота на торгах 20 февраля выросла до максимума за семь лет на фоне опасений инвесторов, связанных с влиянием китайского коронавируса на мировую экономику, сообщает MarketWatch.

Котировки апрельских контрактов на золото на Comex в четверг выросли на 0,5% - до $1620,5 за унцию. Это самая высокая цена на закрытие с 14 февраля 2013 года.

На торгах 21 февраля золото продолжило рост и достигало $1638,4 за унцию.

Подорожание золота происходит параллельно с повышением курса доллара, что не типично. Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, в четверг вырос по итогам третьей сессии подряд и достиг максимума за три года.

"Золото дорожает, когда фондовые рынки находятся на или около рекордных максимумов, а индекс доллара также находится около трехлетнего максимума, - это немного странно", - отмечает старший аналитик Oanda Крейг Эрлам.

По его мнению, единственным возможным объяснением роста золота в этой ситуации является ожидание того, что центральные банки будут вынуждены "вливать" в систему больше ликвидности для управления ситуацией с коронавирусом.

Центробанк Китая уже снизил 20 февраля базовую ставку с 4,15% до 4,05% годовых. Ставка по пятилетним кредитам была понижена до 4,75% годовых с 4,8%.

Котировки мартовских контрактов на серебро в четверг выросли на 0,04% - до $18,319 за унцию, что является самым высоким уровнем с января. Очередной рекорд установила цена палладия - $2573,9 за унцию. В то же время платина подешевела на 2,5% - до $979 за унцию.

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