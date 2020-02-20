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Центробанк Китая поддержал экономику: базовая ставка снижена

Центробанк Китая поддержал экономику: базовая ставка снижена
20.02.2020, 14:10

Власти Китая принимают меры, чтобы смягчить удар коронавируса по экономике

Народный банк Китая снизил базовую ставку кредитования, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от влияния вспышки коронавируса.

Как сообщает Reuters, базовая ставка по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) снизилась на 10 базисных пунктов до 4,05% с 4,15%.

Китайский ЦБ также понизил пятилетнюю LPR на пять базисных пунктов до 4,75% с 4,80%.

Сокращение LPR последовало за снижением ставки среднесрочного кредитования в понедельник.

Распространение коронавируса повлияло на глобальные цепочки поставок и вызвало широкомасштабные сбои в работе предприятий и фабрик в Китае. 

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