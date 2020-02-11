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В Китае сотни компаний обратились за кредитами из-за коронавируса

В Китае сотни компаний обратились за кредитами из-за коронавируса
11.02.2020, 08:36

Китайские производители хотят получить кредит на общую сумму в 57,4 млрд юаней для борьбы с последствиями вспышек коронавируса

В Китае более 300 фирм обратились за банковскими кредитами на общую сумму не менее 57,4 млрд юаней ($7, млрд), чтобы смягчить последствия вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах.

По данным банков, обращения за кредитами в Пекине, скорее всего, будут удовлетворены в порядке ускоренной процедуры и по льготным ставкам. Отмечается, что собеседники агентства ознакомились с копиями двух перечней с названиями компаний, отправленными банкам Пекина городским финансовым управлением. В них указан размер займов, запрашиваемых фирмами, но официально эти цифры не были обнародованы.

В сообщении отметили, что четвертый по величине в мире производитель смартфонов Xiaomi запросил 5 млрд юаней (656 млн евро), которые необходимы компании для выпуска медборудования, включая маски и термометры.

Компания по доставке еды Meituan Dianping требует 4 млрд юаней (525 млн евро), в частности, для организации бесплатной доставки продуктов и снабжения медиков в Ухани. А транспортная коропорация Didi Chuxing Technology Co. просит 50 млн юаней (6,5 млн евро), чтобы справиться с ущербом, нанесенным вспышкой заболевания.

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Китай кредит коронавирус
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