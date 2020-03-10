Фондовый рынок Европы начал восстанавливаться после жесткого падения в понедельник, сообщает Reuters.

Общеевропейский индекс STOXX 600, потерявший накануне около 7%, прибавил 1,6% к открытию, в 11:55 по Киеву он подрос на 12,1 пункта (3,56%) - до 351,78.

Европейский нефтяной подсектор SXEP вырос на 3,6%, так как нефть отскочила на 5% после крупнейшего однодневного рейса за последние 30 лет.

По данным investing.com, немецкий DAX вырос на 0,7%, итальянский FTSE MIB, рухнуший в понедельник, вырос на 0,3%.

Скромный рост отмечается и у нефтяных компаний: акции BP выросли на 3,7%, в Royal Dutch Shell - на 3,4%, а Eni - на 2,7%.

Акции немецкого производителя микросхем Infineon выросли на 1,8% после новостей о том, что США наконец одобрили запланированное поглощение Cypress Semiconductor.

При этом евро, выросший в понедельник, упал во вторник на 0,5% до $1,1391.

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Фондовые рынки 9 марта обрушились из-за распада соглашения ОПЕК+ (подробнее тут). Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5%. Европейские индексы провалились на 5-9%, японский фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 7,3%. Для него это было худшее падение с кризисного 2008 года.

Цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Обвал цен стал худшим с 1991 года, когда США начали операцию "Буря в пустыне".

Во вторник фондовые индексы на биржах в Азии показали признаки стабилизации после обвала в понедельник.

Цены на нефть также корректируются вверх на 7% после рекордного обвала накануне.