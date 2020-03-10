Фондовый рынок Европы начал восстанавливаться после жесткого падения в понедельник, сообщает Reuters.
Общеевропейский индекс STOXX 600, потерявший накануне около 7%, прибавил 1,6% к открытию, в 11:55 по Киеву он подрос на 12,1 пункта (3,56%) - до 351,78.
Европейский нефтяной подсектор SXEP вырос на 3,6%, так как нефть отскочила на 5% после крупнейшего однодневного рейса за последние 30 лет.
По данным investing.com, немецкий DAX вырос на 0,7%, итальянский FTSE MIB, рухнуший в понедельник, вырос на 0,3%.
Скромный рост отмечается и у нефтяных компаний: акции BP выросли на 3,7%, в Royal Dutch Shell - на 3,4%, а Eni - на 2,7%.
Акции немецкого производителя микросхем Infineon выросли на 1,8% после новостей о том, что США наконец одобрили запланированное поглощение Cypress Semiconductor.
При этом евро, выросший в понедельник, упал во вторник на 0,5% до $1,1391.
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