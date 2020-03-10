Фондовый рынок Азии показал признаки стабилизации

Фондовые индексы на биржах в Азии показали признаки стабилизации, продемонстрировав отскок после обвала 9 марта, сообщает Bloomberg.
В Токио фьючерсы на индекс S&P 500 выросли более чем на 2%, после падения почти на 8% накануне, бенчмарки выросли в Сиднее, Гонконге и Шанхае.
Индекс Topix вырос на 0,1%. Индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,2%. Индекс Kospi вырос на 0,3%.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,7%. Индекс Shanghai Composite упал на 0,6%.
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