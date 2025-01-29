Центробанк Канады оценил последствия торговой войны с США. Снизил прогноз по ВВП

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Центральный Банк Канады предварительно оценил в 2,5% замедления роста своей экономики в первый год, и в 1,5% во второй год торговой войны с США, которая может начаться через три дня. Об этом сообщает агентство Reuters.

В первый день на посту президента США Дональд Трамп объявил о планах ввести 25% пошлины на товары из Канады и Мексики с 1 февраля 2025 года. Канада отправляет 75% всего экспорта товаров и услуг в США.

"Длительный и широкомасштабный торговый конфликт нанесет серьезный ущерб экономической активности в Канаде", — заявил глава центробанка Тифф Маклем.

В случае, если США введет заградительные пошлины в 25%, Канада намерена ответить аналогичными мерами.

Ранее экономисты Bank of Nova Scotia подсчитали, что пошлины, которыми грозит Трамп, могут привести к падению ВВП Канады на 3,8%. А если Канада решится на ответные меры, эти потери могут возрасти до 5,6% в течение нескольких лет.

Канадская экономика переживает не лучшие времена, что подтверждает пересмотренный в сторону снижения прогноз Центробанка о росте ВВП. Даже без учета последствий торговой войны с США, экономика Канады замедлит рост до 1,8% в 2025 и 2026 годах. В предыдущем прогнозе Центробанк ожидал 2,1% роста в 2025 году и 2,3% роста в 2026 году.