Центробанк Канади оцінив наслідки торговельної війни зі США. Знизив прогноз зростання ВВП

Фото: depositphotos.com

Центральний Банк Канади попередньо оцінив у 2,5% сповільнення зростання своєї економіки у перший рік, та у 1,5% у другий рік торгівельної війни зі США, яка може розпочатися через три дні. Про це повідомляє агентство Reuters.

Першого дня на посаді президента США Дональд Трамп оголосив про плани запровадити 25% мита на товари з Канади та Мексики з 1 лютого 2025 року. Канада відправляє 75% всього експорту товарів та послуг до США.

"Тривалий і широкомасштабний торгівельний конфлікт завдасть серйозних збитків економічної активності в Канаді", – заявив голова центробанку Тіфф Маклем.

У випадку, якщо США введе загороджувальне мито у 25%, Канада має намір відповісти аналогічними заходами.

Раніше економісти Bank of Nova Scotia підрахували, що мита, якими загрожує Трамп, можуть призвести до падіння ВВП Канади на 3,8%. А якщо Канада зважиться на заходи у відповідь, ці втрати можуть зрости до 5,6% протягом декількох років.

Канадська економіка переживає не найкращі часи, що підтверджує переглянутий у бік зниження прогноз Центробанку щодо зростання ВВП. Навіть без урахування наслідків торгівельної війни зі США, економіка Канади сповільнить зростання до 1,8% у 2025 та 2026 роках. У попередньому прогнозі Центробанк очікував 2,1% зростання у 2025 році та 2,3% зростання у 2026 році.