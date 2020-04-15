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Центробанк Китая рекордно снизил одну из ключевых ставок

Центробанк Китая рекордно снизил одну из ключевых ставок
15.04.2020, 12:18

ЦБ Китая снизил среднесрочную ставку до рекордного минимума, усиливая борьбу с пандемией

Центральный банк Китая усилил поддержку пострадавшей от коронавируса экономики, снизив одну из ключевых ставок до рекордного минимума и сократив объем средств, которые банки должны держать в качестве резервов примерно на $28 млрд.

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Как сообщает Reuters, суммарно эти шаги означают вливание в финансовую систему $43 млрд в преддверии выхода данных о ВВП в пятницу, которые, как ожидается, укажут на сокращение экономики на 6,5% в первом квартале - впервые более чем за 30 лет.

Народный банк Китая снизил процентную ставку в рамках годового механизма среднесрочного кредитования (MLF) до 2,95%, минимума с момента введения этого инструмента в сентябре 2014 года. Ставка снижена на 20 базисных пунктов с прежнего уровня в 3,15%.

Этот шаг, вероятно, повлечет за собой аналогичное сокращение ключевой ставки по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков (LPR). Такое решение снизит стоимость финансирования для компаний, пострадавших от пандемии.

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  • По данным статистического ведомства Китая, за два месяца 2020 года промпроизводство КНР упало на 13,5%. И это - самый низкий показатель с 1990 года.
  • 16 марта Центральный банк Китая неожиданно оставил ставку среднесрочного кредитования на прежнем уровне - 3,15%.
  • Аналитики инвестбанка Goldman Sachs ухудшили прогноз для ВВП Китая в первом квартале и говорят о спаде экономики на 9%, по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 2,5%.
Юрий Тарасовский
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Китай борьба с коронавирусом Центробанк Китая ключевая ставка
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