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Цены будут снижаться — глава Нацбанка

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 09:58
Цены будут снижаться — глава Нацбанка - Фото
Андрій Пишний (Фото - НБУ)

Украина вошла в стойкий дезинфляционный тренд, позволяющий прогнозировать дальнейшее снижение цен. Об этом в интервью каналу Мы-Украина рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

"Цены будут снижаться. Спрос на валюту уменьшается. Это результат, в том числе, и той монетарной политики Национального банка, которая многим не нравилась и сейчас не нравится", – сказал Пышный.

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Он сказал, что это также результат того, что украинская энергетика, благодаря эффективной работе правительства и мужества украинских энергетиков, быстро восстановила свои мощности. Кроме того, в мире цены на энергоносители несколько снизились, потребительский спрос не так высок.

По его словам, целый комплекс факторов позволяет считать, что Украина вошла в достаточно устойчивый дезинфляционный тренд. Потому Национальный банк пересмотрел свой прогноз инфляции на конец года.

"Если в декабре мы прогнозировали инфляцию на уровне 18,7%, то к концу года мы прогнозируем 14,6%", – отметил глава НБУ.

  • Рассчитываемый Нацбанком индекс ожиданий деловой активности впервые с октября 2021 года превысил нейтральное значение (50 пунктов) и вырос до 51.1 в апреле по сравнению с 49.9 в марте.
Наталія Софієнко
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нацбанкинфляция
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