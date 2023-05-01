Бизнес впервые за полтора года позитивно оценил свои перспективы — индекс НБУ

Индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый Нацбанком, впервые с октября 2021 года превысил нейтральное значение (50 пунктов) и вырос до 51.1 в апреле по сравнению с 49.9 в марте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Улучшение ситуации с энергоснабжением, увеличение предложения продовольствия и горючего, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, повышение потребительских настроений населения положительно сказались на ожиданиях предприятий большинства секторов, объясняют в Нацбанке.

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Предприятия торговли наиболее оптимистично оценили результаты и перспективы своей деятельности благодаря замедлению инфляционного давления, оживлению потребительского спроса и увеличению предложения товаров: секторальный индекс в апреле вырос до 57.6 (53.6 в марте).

Предприятия промышленности второй месяц подряд ожидают улучшения своих экономических результатов на фоне уменьшения проблем с логистикой, сокращения производственных затрат для восстановления энергоснабжения и стабилизации цен на топливо: секторальный индекс в апреле составил 50.5 по сравнению с 51.2 в марте.

Предприятия сферы услуг продолжили смягчать негативные оценки своих экономических перспектив благодаря постепенному восстановлению спроса, улучшению ситуации с энергоснабжением и сезонному фактору: секторальный индекс составил 48.8 по сравнению с 45.7 в марте.

Предприятия строительства предоставили самые сдержанные оценки своих экономических результатов, учитывая низкую финансовую способность потребителей, нехватку инвестиций и неблагоприятные погодные условия: секторальный индекс в апреле составил 44.9 (в марте – 45.9).

Большинство предприятий, несмотря на определенное смягчение прогнозов, сохранили высокие ожидания по росту закупочных цен и тарифов на собственную продукцию/услуги.

Оценки респондентов по занятости смягчились: предприятия торговли впервые с января 2022 года ожидают увеличения численности работников, остальные опрошенные сектора прогнозируют более низкие, чем в предыдущие месяцы, темпы сокращения персонала.

НБУ проводил ежемесячный опрос 481 предприятия с 4 по 21 апреля.

В феврале 2023 года бизнес резко улучшил оценку своих перспектив. Отставало только строительство.

В марте ожидания бизнеса вернулись на довоенный уровень.

17 апреля квартальный опрос НБУ показал, что бизнес ждет доллар по 42 грн и рост иностранных инвестиций в 2023 году.

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Роман Бриль

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