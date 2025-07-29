Цены на чай и мясо повысили продовольственную инфляцию в Британии до рекорда за 17 месяцев

В Великобритании зафиксировали рекордный с февраля 2024 года рост цен на продукты

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Рост цен на чай и мясо подтолкнул продовольственную инфляцию в Великобритании до самого высокого уровня за последние 17 месяцев. Об этом пишет Bloomberg.

В июле цены на продукты выросли на 4% в годовом измерении, что стало самым быстрым повышением с февраля 2024 года. Это способствовало общему росту цен в магазинах на 0,7% – больше всего за более чем год.

Британский консорциум розничной торговли (BRC) объясняет рост цен повышением минимальной зарплаты и увеличением налогов. Кроме этого, глобальные перебои с поставками особенно ударили по стоимости чая и мяса.

"Розничные торговцы делают все возможное, чтобы защитить своих клиентов от худших последствий инфляционного давления, но расходы розничной торговли в размере 7 млрд фунтов стерлингов ($9,4 млрд) по прошлогоднему бюджету заставили большинство розничных торговцев повысить цены", – заявила председатель BRC Хелен Дикинсон.

Экономисты предупреждают, что осенью возможны новые повышения налогов, ведь Министерство финансов Британии под руководством Рэйчел Ривз может столкнуться с дефицитом в бюджете до 30 млрд фунтов стерлингов.

Рост стоимости продуктов особенно влияет на инфляционные ожидания домохозяйств и может вызвать новую волну требований повышения зарплат.

В то же время, по данным Rightmove, рост арендных цен в Британии несколько замедлился. Аренда за пределами Лондона во втором квартале подорожала на 3,9% – до 1 365 фунтов стерлингов в месяц (самый низкий годовой рост с 2020 года).