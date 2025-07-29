Ціни на чай і м’ясо підвищили продовольчу інфляцію у Британії до рекорду за 17 місяців

У Великій Британії зафіксували рекордне з лютого 2024 року зростання цін на продукти

Фото: EPA

Зростання цін на чай і м’ясо підштовхнуло продовольчу інфляцію у Великій Британії до найвищого рівня за останні 17 місяців. Про це пише Bloomberg.

У липні ціни на продукти зросли на 4% у річному вимірі, що стало найшвидшим підвищенням з лютого 2024 року. Це сприяло загальному зростанню цін у магазинах на 0,7% – найбільше за понад рік.

Британський консорціум роздрібної торгівлі (BRC) пояснює зростання цін підвищенням мінімальної зарплати та збільшенням податків. Крім цього, глобальні перебої з постачанням особливо вдарили по вартості чаю та м’яса.

"Роздрібні торговці роблять все можливе, щоб захистити своїх клієнтів від найгірших наслідків інфляційного тиску, але витрати роздрібної торгівлі в розмірі 7 млрд фунтів стерлінгів ($9,4 млрд) за минулорічним бюджетом змусили більшість роздрібних торговців підвищити ціни", – заявила голова BRC Гелен Дікінсон.

Економісти попереджають, що восени можливі нові підвищення податків, адже Міністерство фінансів Британії під керівництвом Рейчел Рівз може стикнутися з дефіцитом у бюджеті до 30 млрд фунтів стерлінгів.

Зростання вартості продуктів особливо впливає на інфляційні очікування домогосподарств і може спричинити нову хвилю вимог підвищення зарплат.

Водночас, за даними Rightmove, зростання орендних цін у Британії дещо сповільнилося. Оренда за межами Лондона у другому кварталі подорожчала на 3,9% – до 1 365 фунтів стерлінгів на місяць (найнижче річне зростання з 2020 року).