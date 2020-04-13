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Цены на нефть отыгрывают обвал, акции дешевеют

Цены на нефть отыгрывают обвал, акции дешевеют
13.04.2020, 08:14

Цены на нефть укрепила сделка ОПЕК+, на стоимости акциях отражаются опасения инвесторов о дальнейшем ухудшении экономики из-за пандемии COVID-19

Рынки Азии открылись падением основных индексов на фоне ожиданий влияния коронавируса на мировую экономику. При этом знаковая сделка ОПЕК и ее союзников по сокращению добычи помогла росту цен на нефть, пишет Reuters.

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Индекс Nikkei упал на 1,4%, MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился незначительно, южнокорейские акции упали на 0,9%.

Мини-фьючерсы на американские индексы S&P 500 упали на 1,54%.

Финансовые рынки в Австралии и Гонконге были закрыты, в то время как в материковом Китае индекс CSI300 потерял 0,6% в начале торгов.

12 апреля группа нефтедобывающих стран ОПЕК +, в которую входит Россия, заявила о договоренности сократить добычу на 9,7 млн ​​баррелей в сутки в мае-июне.

В результате, сегодня фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5,5% до $33,22 за баррель, WTI подорожала на 7,3% до $24,43 за баррель после падения более чем на 3% до $22,03 во время предыдущей сессии. На 8:13 по Киеву Brent торгуется по $32,77, WTI - по $23,75.

При этом эксперты отмечают, что нефть подешевела более чем на 50% по сравнению с январским пиком. Это стало следствием пандемии коронавируса, которая привела к остановке мировой экономики и снижению спроса на топливо.

В ОПЕК + заявили, что заключили беспрецедентную сделку с другими нефтедобывающими  странами, включая США, по сокращению мировых поставок нефти более чем на 20 млн баррелей в сутки, или 20% мировых поставок. Однако эксперты отмечают, что этого не достаточно для полной компенсации предполагаемого снижение потребления топлива в мире на 30 млн баррелей в день, вызванного пандемией COVID-19.

"В краткосрочной перспективе WTI может удержаться выше 20 долларов после сделки, но может упасть ниже этого уровня, если все страны не последуют договоренностям", - сказал старший экономист Nomura Securities Тацуфуми Окоши.

На валютных рынках доллар и иена укрепились. Евро оставался неизменным на уровне 1,0934 доллара, а иена прибавила 0,15% до 108,34 к доллару. Австралийский доллар упал на 0,3% до $0,6303, в мексиканский песо упал на 0,4% до 23,430 за доллар.

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  • Прошлую неделею рынки Азии открыли ростом акций на фоне снижения смертности из-за коронавируса в Европе, однако цены на нефть снижались из-за того, что Саудовская Аравия и Россия перенесли переговоры о сокращении добычи.
Анна Андреева
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фондовый рынок цены на нефть финансовый рынок
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