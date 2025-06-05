Цены на продукты в Украине приблизились к мировым – НБУ

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Национальный банк Украины признал, что цены на продукты в Украине приблизились к мировым, поэтому не ожидает, что потеря части урожая из-за заморозков существенно повлияет на продовольственную инфляцию. Об этом шла речь на брифинге 5 июня.

Влияние погодных условий на урожаи зерновых и других сельскохозяйственных культур может оказаться хуже, чем предполагалось в текущих прогнозах, признали в Нацбанке. Но умерить продовольственную инфляцию будет проще, а дефицит продуктов покроет импорт.

"У нас цены на продовольственные товары уже приблизились, а по отдельным продуктам даже превышают цены в странах-соседях. Поэтому именно из-за этого фактора мы ожидаем, что повторения прошлогоднего существенного всплеска продовольственной инфляции мы сможем избежать", – пояснил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Глава Нацбанка Андрей Пышный подтвердил, что негативное влияние погодных условий на урожаи является риском для прогноза инфляции. Однако возможный дефицит отдельных продуктов может заменить импорт.

"Есть [...] возможность покрытия соответствующего дефицита за счет импорта, если такая необходимость возникнет. Ведь у нас кое-где внутренние цены уже приблизились к мировым, а по некоторым позициям даже их превышают", – сказал Пышный.

В инфляционном отчете за апрель НБУ ожидал урожай зерновых в этом году на уровне 61,7 млн тонн. В то же время министр аграрной политики Виталий Коваль заявил, что при худшем сценарии урожай в 2025 году может сократиться на 10% и составит около 51 млн тонн после 56,7 млн тонн в 2024 году.