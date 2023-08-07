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Цены в ближайшие месяцы будут расти медленнее – прогноз Минэкономики

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 13:06
Цены в ближайшие месяцы будут расти медленнее – прогноз Минэкономики - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В июне 2023 года повышение тарифов на электроэнергию для населения стало доминирующим фактором роста потребительских цен на 0,8% в месяц. В то же время ключевым противовесом роста стала сезонность. Об этом говорится в Обзоре инфляции Минэкономики за июнь 2023 года.

В условиях сохранения во время войны сдержанного спроса, достаточного обеспечения предложения по большинству основных продуктов питания и относительно стабильного уровня обменного курса гривны, динамика цен по подавляющему количеству позиций в структуре потребления сохраняла тренд на замедление роста, что и подтвердилось замедлением годовых показателей – 12,8 % в июне (15,3% месяцем ранее).

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Как отметили в Минэкономики, оценка перспектив по динамике потребительских цен существенно не изменилась по сравнению с предыдущей.

"Несмотря на очередные военные шоки, наиболее оказывающие давление на предложение при относительно неизменном спросе, управляемость и предсказуемость процессов обеспечения потребительского рынка как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, который быстро подстраивается под изменения в экономике, формирует относительную стабильность, что минимизирует давление на потребительский рынок и цены. Следовательно, стоит ожидать сохранения тренда на постепенное снижение годового темпа инфляции, несмотря на ее определенную волатильность ежемесячно", – говорится в обзоре.

Инфляционные факторы

- повышение тарифов на электроэнергию для населения на 69,7% (до 2,64 грн/кВтч) привело к тому, что общий уровень цен по группе "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" повысился на 11, 9% (вклад в общую потребительскую инфляцию – 1 п.п.).

- повышение тарифов на местную телефонную связь – на 13,8%;

- повышение стоимости перевозок железнодорожным транспортом – на 3,1%;

- усиление расходности, в т.ч., вероятно, и учитывая июньские террористические действия со стороны оккупантов – подрыв Каховской ГЭС, дальнейшее блокирование "зерновой инициативы", что ухудшило ситуацию, особенно на юге страны, и негативно повлияло на производственную деятельность ряда предприятий. Кроме того, поддерживает значительный уровень затрат и сохранение высокой стоимости кредитования, что ограничивает возможности бизнеса, поскольку из-за ужесточения стандартов во время войны (высшие процентные ставки, более жесткие залоговые требования и меньшие сроки кредитов) текущее кредитование поддерживается преимущественно с помощью Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

- дисбаланс спроса и предложения на отдельных сегментах рынка, в частности на рынке мяса и мясопродуктов, что обусловило наращивание импорта при сокращении экспорта и, соответственно, сказалось на более высоких темпах роста цен. Так, свежая, охлажденная, замороженная свинина подорожала на 3,8% (на 3,4% в прошлом месяце); свежая, охлажденная, замороженная говядина и телятина – на 2,3% (на 1,4% соответственно);

- постоянный риск шоков текущей ситуации и перманентная неопределенность в ближайшем развитии событий.

Наталия Софиенко
минэкономикиинфляция
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