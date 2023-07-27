Рост цен замедлится: в НБУ улучшили прогноз по инфляции

Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%. В апреле НБУ ожидал инфляцию на уровне 14,8%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, информирует пресс-служба Нацбанка.

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году инфляция замедлится до 8,5% (предыдущий прогноз – 9,6%). В 2025 году инфляция составит 6% (предварительный прогноз – 6%).

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Также, учитывая благоприятную динамику первого полугодия, НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год – с 14,8% до 10,6%. Потребительская инфляция замедлилась до 12,8% в июне, что превзошло ожидания НБУ.

"Рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще достаточно жестких монетарных условий в Украине. НБУ будет обеспечивать устойчивость валютного рынка и достаточный уровень привлекательности гривневых активов, что будет ограничивать ценовое давление", – сказал он.

По его словам, важное значение будет иметь неизменность тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг.

В то же время в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы. Это связано с истощением эффекта базы сравнения, возвратом довоенного уровня налогообложения горючего и июньским повышением цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют и российские теракты на юге Украины, в частности подрыв Каховской ГЭС, сказал Пышный.

По прогнозам Нацбанка, в последующие годы тенденция к понижению инфляции сохранится.

"Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожаи. Кроме того, это откроет путь для возобновления притока инвестиций в Украину. Замедлению инфляции будет способствовать и дальнейшее снижение мировых цен, в частности на энергоносители. Указанные факторы перевесят проинфляционное влияние оживления спроса, роста заработных плат и корректировки некоторых жилищно-коммунальных тарифов в послевоенный период", – сообщил глава НБУ.

Поэтому НБУ ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а в 2025 году – до 6%.

Нацбанк также закладывает в новый прогноз предположение о существенном снижении рисков безопасности в середине 2024 года. Длительность полномасштабной войны будет угрожать дополнительными потерями для экономического роста, в частности из-за более существенных разрушений и большей миграции. Это также может иметь негативные последствия для ценовой динамики, в первую очередь из-за более высокого давления на курсовые и инфляционные ожидания.