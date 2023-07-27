UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рост цен замедлится: в НБУ улучшили прогноз по инфляции

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 15:08
Рост цен замедлится: в НБУ улучшили прогноз по инфляции - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%. В апреле НБУ ожидал инфляцию на уровне 14,8%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, информирует пресс-служба Нацбанка.

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году инфляция замедлится до 8,5% (предыдущий прогноз – 9,6%). В 2025 году инфляция составит 6% (предварительный прогноз – 6%).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Также, учитывая благоприятную динамику первого полугодия, НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год – с 14,8% до 10,6%. Потребительская инфляция замедлилась до 12,8% в июне, что превзошло ожидания НБУ.

"Рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще достаточно жестких монетарных условий в Украине. НБУ будет обеспечивать устойчивость валютного рынка и достаточный уровень привлекательности гривневых активов, что будет ограничивать ценовое давление", – сказал он.

По его словам, важное значение будет иметь неизменность тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг.

В то же время в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы. Это связано с истощением эффекта базы сравнения, возвратом довоенного уровня налогообложения горючего и июньским повышением цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют и российские теракты на юге Украины, в частности подрыв Каховской ГЭС, сказал Пышный.

По прогнозам Нацбанка, в последующие годы тенденция к понижению инфляции сохранится.

"Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожаи. Кроме того, это откроет путь для возобновления притока инвестиций в Украину. Замедлению инфляции будет способствовать и дальнейшее снижение мировых цен, в частности на энергоносители. Указанные факторы перевесят проинфляционное влияние оживления спроса, роста заработных плат и корректировки некоторых жилищно-коммунальных тарифов в послевоенный период", – сообщил глава НБУ.

Поэтому НБУ ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а в 2025 году – до 6%.

Нацбанк также закладывает в новый прогноз предположение о существенном снижении рисков безопасности в середине 2024 года. Длительность полномасштабной войны будет угрожать дополнительными потерями для экономического роста, в частности из-за более существенных разрушений и большей миграции. Это также может иметь негативные последствия для ценовой динамики, в первую очередь из-за более высокого давления на курсовые и инфляционные ожидания.

Наталия Софиенко
НБУинфляция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 