Зростання цін сповільниться: у НБУ покращили прогноз з інфляції

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%. У квітні НБУ очікував інфляцію на рівні 14,8%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, інформує пресслужба Нацбанку.

Відповідно до оновленого прогнозу, у 2024 році інфляція сповільниться до 8,5% (попередній прогноз – 9,6%). У 2025 році інфляція становитиме 6,0% (попередній прогноз – 6,0%).

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Також, з огляду на сприятливу динаміку першого півріччя, НБУ суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%. Споживча інфляція сповільнилася до 12,8% у червні, що перевершило очікування НБУ.

"Зростання цін сповільнюватиметься шляхом поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких монетарних умов в Україні. НБУ забезпечуватиме стійкість валютного ринку та достатній рівень привабливості гривневих активів, що обмежуватиме ціновий тиск", – сказав він.

За його словами, вагоме значення матиме незмінність тарифів на більшість житлово-комунальних послуг.

Водночас надалі інфляція знижуватиметься повільніше, ніж у попередні місяці. Це пов’язано з вичерпанням ефекту бази порівняння, поверненням довоєнного рівня оподаткування пального та червневим підвищенням цін на електроенергію для побутових споживачів. Крім того, на цінову динаміку певною мірою вплинуть і російські теракти на півдні України, зокрема підрив Каховської ГЕС, сказав Пишний.

За прогнозами Нацбанку, у наступні роки тенденція до зниження інфляції збережеться.

"Зменшення безпекових ризиків дасть змогу відновити оптимальні логістичні шляхи, розширити виробництво та наростити врожаї. Крім того, це відкриє шлях для відновлення припливу інвестицій в Україну. Сповільненню інфляції сприятиме і подальше зниження світових цін, зокрема на енергоносії. Зазначені чинники переважать проінфляційний вплив пожвавлення внутрішнього попиту, зростання заробітних плат та коригування деяких житлово-комунальних тарифів у післявоєнний період", – повідомив голова НБУ.

Тому НБУ очікує, що інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а у 2025 році – до 6%.

Нацбанк також закладає в новий прогноз припущення щодо суттєвого зниження безпекових ризиків у середині 2024 року. Довша, ніж припускається, тривалість повномасштабної війни загрожуватиме додатковими втратами для економічного зростання, зокрема через суттєвіші руйнування та більшу міграцію. Це також може мати негативні наслідки для цінової динаміки, насамперед через вищий тиск на курсові та інфляційні очікування.