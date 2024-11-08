Цены в Украине в начале 2025 года вырастут на 11% – прогноз Нацбанка

В ближайшие месяцы ценовое давление в Украине будет сохраняться, пик роста будет в начале 2025 года

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В начале 2025 года украинцы столкнутся с очередным ростом цен, который, по прогнозам Национального банка Украины (НБУ), достигнет пика в 11,4% в первом квартале года. Причины дальнейшего ценового давления объясняются рядом факторов, включая высокую стоимость продуктов, увеличение бюджетных расходов, рост зарплат и энергодефицит, связанный с отопительным сезоном. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за октябрь 2024 года.

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Согласно отчету, "потребительская инфляция достигнет 9,7% к концу 2024 года и будет оставаться высокой в первом полугодии 2025 года". Уже весной 2025-го инфляция начнет постепенно снижаться благодаря взвешенной монетарной политике НБУ, стабилизации энергосектора, улучшению условий предложения и снижению внешнего ценового давления. Ожидается, что уровень инфляции будет постепенно замедляться: во II квартале – до 10%, в III квартале – до 8,2%, а в IV квартале – до 6,9%.

НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,9% в конце 2025 года, а достижение целевого уровня в 5% планируется в 2026 году.

Влияние продовольственной инфляции

По данным НБУ, на общую инфляцию оказывает существенное влияние именно продовольственная составляющая. В III квартале 2024 года рост цен на продукты был обусловлен исчерпанием запасов от высоких урожаев в прошлом году и сокращением предложения некоторых пищевых продуктов из-за сложных погодных условий.

"Неблагоприятные климатические факторы в этом году, в частности летняя жара и недостаток осадков в июле и августе, а также весенние заморозки, существенно повлияли на урожаи", – отмечает НБУ. Это привело к удорожанию как свежих, так и обработанных пищевых продуктов.

Ситуация с урожаями некоторых культур также ухудшилась из-за более сильной, чем ожидалось, летней засухи, что негативно повлияло на предложение плодоовощных культур и продукции животноводства. С августа этого года рост цен на сырые продукты возобновился и достиг 7,1% в сентябре, после того, как в июне было зафиксировано снижение на 6,5%.

Прогноз по удорожанию продуктов

НБУ прогнозирует, что ценовое давление на продукты питания сохранится в ближайшее время. После сильного роста во второй половине 2024 года продовольственная инфляция продолжит повышаться до II квартала 2025 года. Из-за подорожания сырых продуктов и вторичных эффектов их дефицита будут также расти цены на обработанные продукты питания.

Однако ожидается, что поступление новых урожаев снизит инфляционное давление на сырые продукты. До конца 2025 года, по прогнозу НБУ, цены на них должны снизиться до 6%. В дальнейшем благодаря постепенному увеличению производства, улучшению логистических процессов и снижению мировых цен на продовольствие, продовольственная инфляция в Украине замедлится до примерно 3% в 2026 году.

"Этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем благодаря постепенному наращиванию производства продуктов питания, дальнейшему налаживанию логистики, а также снижению мировых цен на продовольствие, что будет способствовать замедлению продовольственной инфляции до 3% в 2026 году", – прогнозируют в НБУ.