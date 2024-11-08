Ціни в Україні на початку 2025 року зростуть на 11% – прогноз Нацбанку

Найближчими місяцями ціновий тиск в Україні зберігатиметься, пік зростання буде на початку 2025 року

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На початку 2025 року українці зіткнуться з черговим зростанням цін, яке, за прогнозами Національного банку України (НБУ), досягне піка в 11,4% у першому кварталі року. Причини подальшого цінового тиску пояснюються низкою факторів, серед яких висока вартість продуктів, збільшення бюджетних видатків, зростання зарплат та енергодефіцит, пов’язаний з опалювальним сезоном. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за жовтень 2024 року.

Згідно зі звітом, "споживча інфляція сягне 9,7% на кінець 2024 року та залишатиметься високою у першому півріччі 2025 року". Вже навесні 2025 року інфляція почне поступово знижуватися завдяки виваженій монетарній політиці НБУ, стабілізації енергосектору, покращенню умов пропозиції та зниженню зовнішнього цінового тиску. Очікується, що рівень інфляції поступово сповільнюватиметься: у II кварталі – до 10%, у III кварталі – до 8,2%, а в IV кварталі – до 6,9%.

НБУ прогнозує, що інфляція зменшиться до 6,9% наприкінці 2025 року, а досягнення цільового рівня у 5% планується у 2026 році.

Вплив продовольчої інфляції

За даними НБУ, на загальну інфляцію суттєво впливає саме продовольчий складник. У III кварталі 2024 року зростання цін на продукти було зумовлене вичерпанням запасів від високих врожаїв минулого року та скороченням пропозиції деяких харчових продуктів через складні погодні умови.

"Несприятливі кліматичні фактори цього року, зокрема літня спека та нестача опадів у липні і серпні, а також весняні заморозки, суттєво вплинули на врожаї", – зазначає НБУ. Це призвело до здорожчання як свіжих, так і оброблених харчових продуктів.

Ситуація з урожаями деяких культур також погіршилася через сильнішу, ніж очікувалося, літню посуху, що негативно вплинуло на пропозицію плодоовочевих культур та продукції тваринництва. З серпня цього року зростання цін на сирі продукти відновилося та досягло 7,1% у вересні, після того, як у червні було зафіксоване зниження на 6,5%.

Прогноз щодо подорожчання продуктів

НБУ прогнозує, що ціновий тиск на продукти харчування збережеться найближчим часом. Після сильного зростання в другій половині 2024 року, продовольча інфляція продовжить підвищуватися до II кварталу 2025 року. Через подорожчання сирих продуктів і вторинні ефекти їх дефіциту також зростатимуть ціни на оброблені продукти харчування.

Проте очікується, що надходження нових урожаїв зменшить інфляційний тиск на сирі продукти. До кінця 2025 року, за прогнозом НБУ, ціни на них мають знизитися до близько 6%. Надалі, завдяки поступовому збільшенню виробництва, поліпшенню логістичних процесів та зниженню світових цін на продовольство, продовольча інфляція в Україні сповільниться до приблизно 3% у 2026 році.

"Цей процес триватиме й надалі завдяки поступовому нарощуванню виробництва продуктів харчування, подальшому налагодженню логістики, а також зниженню світових цін на продовольство, що сприятиме сповільненню продовольчої інфляції до близько 3% у 2026 році", – прогнозують у НБУ.