Турецкая лира максимально подешевела к доллару

Курс доллара к турецкой лире достиг 36 лир после публикации статистики об инфляции в Турции

Фото: EPA

Турецкая лира обновила исторический минимум в паре с долларом США на торгах в понедельник, 3 февраля. Курс впервые в истории достиг отметки 36 лир за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Investing.com.

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По состоянию на 14:10 по Киеву пара USD/TRY торговалась на отметке 35,99 с повышением на 0,83%.

Доллар дорожал относительно лиры ежемесячно с июня прошлого года до января.

Ранее в понедельник Институт статистики (TÜİK) сообщил, что годовая инфляция в Турции замедлилась до 42,12% в январе против 44,38% месяцем ранее. При этом в месячном выражении показатель вырос на 5,03% по сравнению с 1,03% в декабре.

В то же время доллар дорожает по отношению к мировым валютам на фоне опасений по поводу торговой политики США. Президент Дональд Трамп в выходные подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Современная турецкая лира была введена в обращение в 2005 году после реформы, направленной на стабилизацию экономической ситуации в Турции. Была проведена деноминация, при которой 1 новая лира была заменена на 1 миллион старых лир.

После переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мае 2023 года турецкие власти отказались от неортодоксальной политики низких процентных ставок, вернувшись к жесткой монетарной политике и ослабив контроль за валютным курсом. Таким образом она пытается справиться со сверхвысокой инфляцией.