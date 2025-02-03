Турецкая лира максимально подешевела к доллару
Турецкая лира обновила исторический минимум в паре с долларом США на торгах в понедельник, 3 февраля. Курс впервые в истории достиг отметки 36 лир за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Investing.com.
По состоянию на 14:10 по Киеву пара USD/TRY торговалась на отметке 35,99 с повышением на 0,83%.
Доллар дорожал относительно лиры ежемесячно с июня прошлого года до января.
Ранее в понедельник Институт статистики (TÜİK) сообщил, что годовая инфляция в Турции замедлилась до 42,12% в январе против 44,38% месяцем ранее. При этом в месячном выражении показатель вырос на 5,03% по сравнению с 1,03% в декабре.
В то же время доллар дорожает по отношению к мировым валютам на фоне опасений по поводу торговой политики США. Президент Дональд Трамп в выходные подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
После переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мае 2023 года турецкие власти отказались от неортодоксальной политики низких процентных ставок, вернувшись к жесткой монетарной политике и ослабив контроль за валютным курсом. Таким образом она пытается справиться со сверхвысокой инфляцией.
- Курс турецкой валюты три года назад был 13,8 USD/TRY, два года назад – 18,8 USD/TRY, год назад – 30 USD/TRY, сейчас – 36 USD/TRY.