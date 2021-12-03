Турецкая лира упала до нового минимума. Инфляция в стране подскочила до уровня 2018 года

Курс турецкой лиры к доллару 3 декабря в очередной раз обновил исторический минимум – 13,89, свидетельствуют данные торгов. Лира прочно закрепилась в статусе самой провальной валюты развивающихся стран этого года, пишет Bloomberg.

На торгах утром в пятницу турецкая валюта упала на 2%, и составил 13,89 к американскому доллару , что является антирекордом. После интервенций регулятора на рынке она откатилась к 13,4.

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Инфляция в Турции в ноябре достигла 21,3% против 19,9% в октябре. Аналитики ожидали меньшего роста — до 20,7%. Росту инфляции способствуют энергоресурсы, подорожавшие на треть год к году, и дорожающее сырье: цены для производителей выросли на 54,6%.

Цифра не полностью учитывает ускоренную распродажу лиры с конца ноября, декабрьская инфляция будет намного выше, говорят экономисты.

Кроме того, с начала года лира обесценилась на 45%. Эффективная процентная ставка в стране является отрицательной (минус 6,3%), учитывая недавнее понижение основной ставки регулятором до 15% под прямым давлением президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В 2021 году турецкая лира показала наихудшие результаты среди валют стран с развивающейся экономикой.

Президент Турции неоднократно выступал против повышения ставок в стране, так как, по его мнению, это ведет к росту инфляции, а не сдерживает ее. С середины 2019 года президент Турции трижды увольнял глав центрального банка страны. Последний раз это произошло в марте, когда регулятор поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта — с 17% до 19%. При новом руководителе ЦБ Турции в сентябре снизил ставку до 18%, в октябре — до 16%, в ноябре — до 15%. 22 ноября Эрдоган заявил, что доволен снижением ставки третий месяц подряд, несмотря на предупреждения экономистов, что подобные меры разгоняют инфляцию.

Неделю назад из-за неопределенности с курсом лиры продажи в стране остановила Apple.

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Наталия Софиенко

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