Турецкая лира упала до нового минимума. Инфляция в стране подскочила до уровня 2018 года
Курс турецкой лиры к доллару 3 декабря в очередной раз обновил исторический минимум – 13,89, свидетельствуют данные торгов. Лира прочно закрепилась в статусе самой провальной валюты развивающихся стран этого года, пишет Bloomberg.
На торгах утром в пятницу турецкая валюта упала на 2%, и составил 13,89 к американскому доллару , что является антирекордом. После интервенций регулятора на рынке она откатилась к 13,4.
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Инфляция в Турции в ноябре достигла 21,3% против 19,9% в октябре. Аналитики ожидали меньшего роста — до 20,7%. Росту инфляции способствуют энергоресурсы, подорожавшие на треть год к году, и дорожающее сырье: цены для производителей выросли на 54,6%.
Цифра не полностью учитывает ускоренную распродажу лиры с конца ноября, декабрьская инфляция будет намного выше, говорят экономисты.
Кроме того, с начала года лира обесценилась на 45%. Эффективная процентная ставка в стране является отрицательной (минус 6,3%), учитывая недавнее понижение основной ставки регулятором до 15% под прямым давлением президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В 2021 году турецкая лира показала наихудшие результаты среди валют стран с развивающейся экономикой.
- Неделю назад из-за неопределенности с курсом лиры продажи в стране остановила Apple.
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