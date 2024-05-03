Турция остановила всю торговлю с Израилем

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Турция временно прекратила всю торговую деятельность с Израилем. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на заявление Министерства торговли Турции.

"Экспортно-импортные операции, связанные с Израилем, были остановлены, охватывая всю продукцию. Турция будет строго и решительно осуществлять эти новые меры до тех пор, пока правительство Израиля не разрешит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу", — цитирует издание заявление министерства.

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац раскритиковал решение Турции, заявив, что оно нарушает международные торговые соглашения, пишет агентство Reuters.

В прошлом месяце Турция ограничила экспорт стали, удобрений, авиакеросина и еще более 50 категорий товаров в Израиль. Это решение было принято после отказа Израиля разрешить Турции принять участие в операциях по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Основными статьями турецкого экспорта в Израиль являются сталь, транспортные средства, пластмассы, электрические устройства и машины, а в импорте преобладает топливо.

За 2023 год товарооборот Турции и Израиля составил $6,8 млрд.

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