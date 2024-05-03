Туреччина зупинила всю торгівлю з Ізраїлем

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Туреччина тимчасово припинила всю торговельну діяльність з Ізраїлем. Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah із посиланням на заяву Міністерства торгівлі Туреччини.

"Експортно-імпортні операції, пов'язані з Ізраїлем, були зупинені, охоплюючи всю продукцію. Туреччина суворо і рішуче здійснюватиме ці нові заходи доти, доки уряд Ізраїлю не дозволить безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Газу", — цитує видання заяву міністерства.

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Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац розкритикував рішення Туреччини, заявивши, що воно порушує міжнародні торгові угоди, пише агентство Reuters.

Минулого місяця Туреччина обмежила експорт сталі, добрив, авіапального та ще понад 50 категорій товарів до Ізраїлю. Це рішення було ухвалено після відмови Ізраїлю дозволити Туреччині взяти участь в операціях з доставлення гуманітарної допомоги до сектору Гази.

Основними статтями турецького експорту до Ізраїлю є сталь, транспортні засоби, пластмаси, електричні пристрої та машини, а в імпорті переважає пальне.

За 2023 рік товарообіг Туреччини та Ізраїлю становив $6,8 млрд.

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